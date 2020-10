Trotz Corona und Remis-Fluch: Löw vor Ukraine-Spiel optimistisch

20 000 Fans sollen am Samstag (20.45 Uhr/ARD) zum Nations-League-Spiel zwischen der Ukraine und Deutschland im Nationalstadion sein, obwohl auch in der ehemaligen Sowjetrepublik die Infektionszahlen wieder steigen und die Region als Risikogebiet gilt. Bundestrainer Löw freut sich trotzdem auf das erste Länderspiel mit einer größeren Fan-Kulisse seit Ausbruch der Corona-Pandemie. "Ich denke, dass es so geregelt wird, dass für niemand auf dem Spielfeld und in der Kabine eine besondere Gefährdung vorliegt", sagte Löw nach der Ankunft der Fußball-Nationalmannschaft am Freitag. Der Bundestrainer geht davon aus, dass die Fans "im großen Stadion auseinander sitzen und Masken tragen". Die Arena fasst normalerweise 70 000 Besucher.

Bayern-Spieler wieder dabei

Zuletzt hatte die deutsche Nationalelf dreimal in Folge unentschieden gespielt: 1:1 gegen Spanien, 1:1 in der Schweiz und zuletzt 3:3 gegen die Türkei. In zwei Spielen (Spanien und Türkei) kassierte die Mannschaft dazu einen Gegentreffer in der Nachspielzeit. Im Vergleich zum Testspiel am Mittwoch wird Löw allerdings eine völlig andere Formation aufbieten. Sie wird angeführt von der Münchner Fraktion um Kapitän Manuel Neuer, Antreiber Joshua Kimmich und Torjäger Serge Gnabry. "Die Bayern-Spieler bringen die Qualität mit. Dadurch bekommen wir auch mehr Erfahrung. Davon werden wir profitieren", sagte Löw. Und Neuer gab verbal die Marschrichtung vor: "Es wird für uns wichtig sein, dass wir auch wieder ein Spiel gewinnen."

Wenn nicht jetzt, wann dann?

Wenn nicht gegen diesen Gegner, wann dann, möchte man fast fragen. Denn der ukrainischen Nationalmannschaft fehlen derzeit 14 (!) Profis wegen Corona-Infektion. Am Mittwoch hatte die Elf von Trainer Andrej Schewtschenko mit 1:7 bei Weltmeister Frankreich verloren. Löw warnte aber vor Hochmut. Die Ukraine habe eine "sehr gute Qualität" und generell eine "sehr gute Entwicklung" genommen.