Trotz Corona-Pandemie: Roth feiert seinen Challenge

Der Landkreis Roth ist ja bekanntlich "Triathlon-verrückt" und am kommenden Sonntag (05.07.20) hätte er eigentlich stattfinden sollen - der legendäre Langstreckentriathlon Challenge Roth. Doch Corona hat den Veranstaltern, Fans und vor allem den Sportlern einen gründlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Allerdings ist Roth weltweit als Triathlon-Hochburg bekannt – und deshalb wird das kommende Wochenende dort wohl nicht ganz ohne den beliebten Sport und einigen Triathlon-Aktionen ablaufen. Einige Triathleten reisen an, um auf der legendären Wettkampf-Strecke zumindest ihre eigene "Challenge" zu absolvieren.

Home-Stay und Verpflegungsstellen stehen bereit

Viele Athleten hatten ihre Unterkünfte - meist bei Gastfamilien - schon lange vor Corona gebucht und kommen nun auch. Das freut den Veranstalter Felix Walchshöfer und sein Team. Deswegen werden Sie am Sonntag ein paar Verpflegungsstellen einrichten und selbst am Schwimmstart, am Solarer Berg in Hilpoltsein und im Zielbereich auf dem Rother Festplatz sein.

Hintergrund-Informationen zum Challenge Roth am Samstag

Am Samstagabend gibt es im Rother Autokino zwei Veranstaltungen mit Podiumsdiskussionen und Triathlon-Filmen, bei denen die Faszination dieser Sportart verdeutlicht werden soll. Tagsüber können Athleten und Besucher die Challenge-Zentrale besuchen. Außerdem machen 1.500 Frauen beim "Challenge Women" mit - natürlich jede für sich. Ihre jeweiligen Ergebnisse wollen sie ins Internet stellen.

Vorjahressieger Andreas Dreitz ist auch dabei

Eigentlich wollte Andi Dreitz, der im vergangenen Jahr als erster Franke den Challenge Roth gewinnen konnte, in diesem Jahr seinen Titel verteidigen. Aber das geht nun nicht, obwohl sich der gebürtige Lichtenfelser in Top-Form fühlt. Nun veranstaltet er seinen ganz persönlichen Triathlon: Er startet vor seiner Haustür am Fichtelsee und fährt mit dem Rad über die Fränkische Schweiz in den Landkreis Roth. Dort angekommen, will er dann größtenteils über die Original-Laufstrecke bis zum Zielbogen auf dem Rother Festplatz laufen - in diesem Jahr für sich selbst. Aber 2021 will Andi Dreitz dann wieder vor Publikum ins Ziel kommen.