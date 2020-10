Trotz Corona-Fall: Bayern-Spiel gegen Atlético findet statt

Trotz der Corona-Infektion von Serge Gnabry kann das Champions-League-Duell des FC Bayern München der UEFA zufolge am Abend gegen Atlético Madrid angepfiffen werden. "Das Spiel läuft wie geplant ab", teilte ein Sprecher der Europäischen Fußball-Union (UEFA) der Deutschen Presse-Agentur wenige Stunden vor dem Anstoß auf Anfrage mit.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte am Dienstagabend den Corona-Fall Gnabrys (25) öffentlich gemacht, der zuvor auch am Mannschaftstraining teilgenommen hatte. Ihm gehe es gut, schrieben die Münchner. "Er befindet sich in häuslicher Quarantäne."

Alle Bayern-Profis nochmals auf Corona getestet

Der FC Bayern kündigte daraufhin an, dass alle anderen Profis am Mittwoch erneut getestet werden. Die Tests fielen allesamt negativ aus, wie der SID unter Berufung auf die UEFA meldete.

Auch das Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München, das am Mittwoch Personen mit relevanten Kontakten zu Gnabry überprüft hatte, erhob demnach als zuständige Behörde offensichtlich keine Einwände.