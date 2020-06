Trotz Corona: DTM will Mitte Juli in Nürnberg starten

Die DTM will in der neuen Saison 20 Rennen an zehn Wochenenden in drei europäischen Ländern austragen. "Wir danken unseren Fans für ihre Geduld in den letzten Wochen, freuen uns nun aber umso mehr, einen ausgereiften und äußerst abwechslungsreichen Kalender zu präsentieren, der geballte Rennaction verspricht", sagte DTM-Chef Gerhard Berger, ehemaliger Formel-1-Pilot.

Gefahren werden soll - vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen - in Deutschland, Belgien und den Niederlanden - vorerst ohne Zuschauer. "Natürlich wäre es ein Traum, wenn das Finale in Hockenheim und vielleicht auch weitere Rennen davor mit Zuschauern stattfinden könnten", sagt Berger.