Trotz Corona-Ausfällen: FCB Frauen feiern 7. Liga-Sieg in Serie

FCB erwischt Start nach Maß

Unbeirrt von den Ausfällen erwischten die Münchnerinnen dennoch einen Start nach Maß. Viviane Asseyi brachte den FCB bereits nach sieben Minuten in Führung. In der Folge blieb Bayern am Drücker und baute die Führung durch Saki Kumagai weiter aus (24.).

Die abstiegsgefährdeten Essenerinnen zogen sich zunehmend zurück, erst in der 37. Minute kam es zum ersten Abschluss der Gäste. Doch Beke Sterners Distanzschuss prallte an der Querlatte ab.

Münchnerinnen bleiben am Drücker

Es blieb der einzige Angriff der Essenerinnen in Durchgang eins. Stattdessen waren die Münchnerinnen wieder am Drücker. Carolin Simon traf durch einen Freistoß aus rund 18 Metern sehenswert ins Tor - 3:0 für den FCB (40.)

Essen kam in der zweiten Hälfte besser ins Spiel, im Torabschluss blieben sie aber glücklos. Das rächte sich: In der Schlussviertelstunde traf erneut Kumagai per Kopf zum 4:0-Endstand (78.). Vorbereitet wurde der Treffer von der erst zwei Minuten zuvor eingewechselten Julia Landenberger. Die 18-Jährige rückte aufgrund der Ausfälle aus der zweiten Mannschaft in den Kader.