Trotz Auftaktpleite: Olympia-Basketballer träumen von mehr

"Die Italiener haben das Spiel im letzten Viertel gedreht. Das war zuletzt unsere Stärke, diesmal war es anders", sagte ein enttäuschter Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl. Beim Olympiaauftakt in Saitama unterlag die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) mit 82:92 (46:43) gegen Italien.

Will das DBB-Team als eines der zwei besten Teams aus der Gruppe B sicher ins Viertelfinale einziehen, sind am Mittwoch (03.00 Uhr deutsche Zeit) gegen Nigeria und am Samstag gegen Australien (10.20) Siege Pflicht.

Überraschende Olympia-Qualifikation

Die Olympia-Qualifikation war der DBB-Auswahl quasi erst in allerletzter Sekunde gelungen. Beim Qualifikationsturnier in Split/Kroatien siegte die von Bundestrainer Henrik Rödl zusammengestellte Mannschaft gegen Mexiko, Russland und in der alles entscheidenden Partie schließlich auch gegen Brasilien.

Das Team, zu dem auch Andreas Obst (kommende Saison beim FC Bayern Basketball) und der gebürtige Mittelfranke Johannes Thiemann gehören, steigerte sich.

Und das auch ohne ihren Star, der in Tokio fehlt: Dennis Schröder, Spielmacher der Los Angeles Lakers und derzeit wohl bester deutscher Basketballer, muss aus versicherungstechnischen Gründen auf seine Teilnahme verzichten. Doch auch oder gerade ohne den 27-jährigen gebürtigen Braunschweiger hofft das deutsche Team auf ein erfolgreiches Turnier.