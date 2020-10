vor 20 Minuten

Trotz 40 Minuten Überzahl: Fürth verliert gegen den Hamburger SV

Die Spielvereinigung Greuther Fürth rutscht in der 2. Fußball-Bundesliga Richtung Abstiegsplätze. Am 4. Spieltag verloren die Mittelfranken zu Hause 0:1 gegen den Hamburger SV - obwohl die Gäste fast 40 Minuten in Unterzahl spielen mussten.