Trotz 1:5-Debakel: Kovac bleibt wohl vorerst Bayern-Trainer

Niko Kovac ist schwer angeschlagen. Der Trainer des FC Bayern München, seine Mannschaft und seine Chefs müssen mit dem 1:5 in Frankfurt die höchste Bundesliganiederlage seit zehneinhalb Jahren verkraften. Die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge schwiegen nach der 1:5-Pleite bei Eintracht Frankfurt. Am Sonntag waren sie nicht an der Säbener Straße anzutreffen. Diskussionen um die Zukunft des Rekordmeisters und vor allem seines Trainers dürfte es dennoch geben.

Champions League und Dortmund warten auf FC Bayern

Der FC Bayern steht in der kommenden Woche vor zwei entscheidenden Spielen: Am Mittwoch könnte in der Champions League gegen Olympiakos Piräus der Achtelfinaleinzug perfekt gemacht werden, am Samstag kommt es in der Allianz Arena zum Prestige-Duell mit Borussia Dortmund.

Kovac-Aus zur Winterpause?

FC-Bayern-Reporter Philipp Nagel glaubt, dass die Vereinsspitze diese beiden Spiele abwarten wird. Denn wenn der FCB beide Spiele gewinnt, "herrscht eine andere Gemengenlage." Auch wenn der Erfolg beim Rekordmeister zurückkehren sollte, glaubt Nagel nicht an einen dauerhaften Verbleib des Kroaten Kovac bei den Bayern.

"Ich tippe, dass es das in der Winterpause für Kovac gewesen sein könnte. Nach meinen Informationen sucht man im Hintergrund nach einer Lösung. Nur wann sie installiert wird, ist die entscheidende Frage." Philipp Nagel, BR24 Sport-Reporter

Könnte Flick Probleme des FC Bayern beseitigen?

Als möglicher Nachfolger von Kovac wird dessen Assistenztrainer Hansi Flick gehandelt. Nagel sieht diese Personalie aber skeptisch: "Der FC Bayern hätte mit Hansi Flick sicherlich jemanden, der von seiner Reputation her schnell übernehmen könnte. Dennoch wäre es ein Wagnis. Flick ist seit Anfang dieser Saison zusammen mit Kovac im Amt - also stellt sich die Frage: Könnte er all die Probleme beseitigen?"

Denn der FC Bayern hat aktuell viele Probleme, nicht nur im Defensivbereich. Es fehlt dem Spiel an Leichtigkeit und an Spielideen. In der Bundesliga sind die Münchner nach zehn Spieltagen mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Borussia Mönchengladbach nur Vierter.