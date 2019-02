Reuter stellte sich auch nach der höchsten Saison-Pleite hinter den schon länger in der Kritik stehenden Trainer Manuel Baum. "Das ist überhaupt nicht unser Thema", schloss Augsburgs Manager nach dem desolaten 1:5 beim SC Freiburg eine Trainerdiskussion aus. Man wolle sich "gemeinsam" Gedanken machen, kündigte er an: "Ich glaube, dass wir dafür bekannt sind, dass wir intern die Dinge analysieren. Wir werden sicher nichts schönreden. Da muss man sich schon einige Fragen stellen."

Nur ein Sieg aus 14 Spielen

Sechs Niederlagen in den vergangenen sieben Bundesliga-Partien, nur ein Sieg aus 14 Spielen und der in der ersten Halbzeit im Breisgau nicht Erstliga-würdige Auftritt - all das spricht aber nicht für Baum. Der FCA profitiert aktuell vor allem davon, dass drei Bundesligisten - Stuttgart, Hannover und Nürnberg - noch schlechter spielen. In Freiburg waren dazu noch Körpersprache und Einsatzwille mangelhaft. "Mir fehlen die Worte, man muss von einem Totalausfall sprechen. Wir haben in der ersten Halbzeit fast keine Zweikämpfe gewonnen", sagte Torwart Gregor Kobel nach dem Spiel, verneinte aber, dass die Mannschaft gegen den Trainer gespielt habe.

Hartes Programm vor der Brust

"Das war eine unglaublich schwache Leistung. Wir haben alles vermissen lassen", konstatierte ein sichtlich geschockter Trainer Baum. "Wir haben viele Fehler gemacht, wir haben keine Körpersprache gehabt, wir haben nicht dagegen gehalten", ergänzte Reuter. Für die Augsburger ist es jetzt höchste Zeit, die richtigen Schlüsse zu ziehen: Als nächste Gegner stehen die Spitzenteams Borussia Dortmund und RB Leipzig auf dem Spielplan. Der 20 Jahre junge Winterzugang Reece Oxford wird nach seiner Roten Karte aus der Nachspielzeit in der sowieso stark dezimierten FCA-Verteidigung fehlen.

"Lehmann-Effekt" verpufft

Der positive Effekt nach der Verpflichtung von Co-Trainer Jens Lehmann ist (nach dem 3:0-Sieg gegen Mainz) also schnell wieder verpufft. Lehmann war von machen bereits als Baum-Nachfolger betitelt worden. Er stritt dies ab, genauso wie Manager Reuter. Fakt ist: Der FC Augsburg hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 - und als einziges abstiegsbedrohtes Team in dieser Saison nicht den Trainer gewechselt.