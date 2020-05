Triple-Trainer Jupp Heynckes wird 75

Es folgten turbulente Wanderjahre durch Deutschland, Spanien und Portugal. Athletic Bilbao, Eintracht Frankfurt, CD Teneriffa, Real Madrid, Benfica Lissabon, wieder Bilbao und dann zurück in die Bundesliga, wo er ab 2003 den FC Schalke 04, Borussia Mönchengladbach (seine erste Trainerstation von 1979 bis 1987), den FC Bayern (2009 fünf Spiele für den entlassenen Jürgen Klinsmann), Bayer 04 Leverkusen und dann noch zwei Mal die Bayern (2011 bis 2013 und 2017 bis 2018 nach der Entlassung von Carlo Ancelotti) coachte.

Bei Real Madrid: Erst Champions-League-Sieg, dann Trennung

Kurios sicherlich sein Engagement in Madrid: Spaniens Medien konnten sich mit dem seriösen, ruhigen Fußballehrer aus Deutschland nicht anfreunden. Heynckes holte mit Real 1998 die Champions League, für die Madrilenen der erste Sieg in der Königsklasse seit 1966. In der Liga wurde Real aber nur Vierter und Heynckes musste nach nur einem Jahr gehen.

Der damalige Präsident Lorenzo Sanz erklärte 20 Jahre später in einem Interview, Heynckes habe den Kontakt zur Mannschaft verloren. Den Menschenflüsterer, den väterlichen Freund der Spieler, der trotzdem natürliche Autorität besitzt - der hatte es im vergangenen Jahrtausend noch schwer bei manchen Trainerstationen.

Der damalige zweite Torwart Santiago Canizares bestätigte einmal in einem Interview, dass es im Real-Team "viele Gockel" gab: "Da hätte es jeder Trainer schwer gehabt."