Triple-Sieger FC Bayern trainiert wieder - wohin zieht's Thiago?

Der FC Bayern München hält an Bewährtem fest: Wie schon zu Beginn der ersten Corona-Zwangspause steigt der deutsche Rekordmeister mit Cybertraining in die Vorbereitung auf die neue Saison ein. Danach stehen zwei Tage mit radiologischen Untersuchungen und Leistungsdiagnostik auf dem Programm. Am Freitag soll es dann erstmals auf den Trainingsplatz gehen.