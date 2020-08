Triple-Sieger Davies will nach Hause zur Familie

14-tägige Quarantänepflicht in Kanada

Wegen der Corona-Pandemie kann Davies nicht so einfach in die Heimat fliegen. Das Auswärtige Amt warnt aktuell vor "nicht notwendigen, touristischen Reisen" unter anderem auch nach Kanada. Aktuell besteht für Einreisende bis 31. August auch eine 14-tägige Quarantänepflicht.

Damit könnte Davies nach einem Besuch in Kanada nicht rechtzeitig zum Trainingsauftakt des FC Bayern in zwei Wochen zurückkehren. Der FC Bayern bestreitet sein erstes Pflichtspiel am 11. September im DFB-Pokal gegen den Fünftligisten 1. FC Düren. Eine Woche später eröffnet der Triple-Sieger die Bundesligasaison gegen Schalke 04.