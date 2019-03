Trikotnummern von Müller, Boateng und Hummels neu vergeben

Der Neuanfang in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft unter Joachim Löw findet mit dem Auftakt des Länderspieljahres auch auf den Trikots Ausdruck. Nach der Ausbootung der drei Weltmeister vom FC Bayern München und der öffentlichen Erklärungen von Bundestrainer Joachim Löw wurden die Rückennummern der Geschassten nun alle neu vergeben. Allerdings hat DFB-Präsident Reinhard Grindel den drei Verabschieden einen "angemessenen" Abschied in Aussicht gestellt. "Ich würde vorschlagen, dass sich alles setzt. Wenn sich dann die Situation ergibt, dass die Spieler von uns verabschiedet werden möchten, dann werden wir das in einer angemessenen Form tun", sagte Grindel in der Sendung Blickpunkt Sport.

"Müller-13" oder die "Beckenbauer-"5"

Die "13" von Thomas Müller, mit der dessen Namensvetter Gerd Müller Deutschland 1974 zum zweiten WM-Titel geschossen hatte, bekommt Neuling Lukas Klostermann. Die "5" von Hummels, die einst auch "Kaiser" Franz Beckenbauer auf dem Rücken hatte, ziert jetzt das Trikot von Jonathan Tah. Die "17" von Boateng bekommt Neuling Niklas Stark. Die Nummer "7", die eigentlich der aktuell verletzte Julian Draxler trägt, wurde für die beiden anstehenden Spiele erst einmal an den dritten Neuling in Löws 23er-Kader, Maximilian Eggestein, reserviert.

Nur bei den Vereinen gibt es Ausnahmen

Seit dem Jahr 2005 vergibt der DFB die Rückennummern auch für Freundschafts- und Qualifikationsspiele fest. Zuvor hatte diese Regelung nur für große Turniere wie Welt- und Europameisterschaften gegolten. Den Verzicht auf Trikotnummern von besonders verdienten Spielern gibt es nur bei den Vereinen. Die "10" von Diego Maradona wird beispielsweise beim SSC Neapel nicht mehr vergeben. In der Bundesliga fehlt diese Trikotnummer beim 1. FC Köln seit dem Abschied von Lukas Podolski.

Erst Freundschaftsspiel, dann Start in die EM-Qualifikation

Das DFB-Team trifft am Mittwoch in Wolfsburg in einem Testspiel auf Serbien, ehe am Sonntag in Amsterdam (jeweils 20.45 Uhr) gegen den Erzrivalen Niederlande die EM-Qualifikation beginnt.