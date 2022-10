Triathlon-WM auf Hawaii: Anne Haug unter den Favoritinnen

Anne Haug startet am Donnerstagabend (18.25 Uhr MEZ) bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Die gebürtige Bayreutherin, die bereits 2019 als erste deutsche Frau den Ironman-WM-Titel gewinnen konnte, zählt auch in diesem Jahr zu den Favoritinnen. Ihre größten Konkurrentinnen sind wohl die Deutsche Laura Philipp, die Schweizerin Daniela Ryf (amtierende Ironman-Weltmeisterin von St. George) und die Britin Lucy Charles-Barclay.

Ironman: Anne Haug will auf Hawaii aufs Podium

Anne Haug, die auch die amtierende Challenge-Roth-Siegerin ist, kehrt nun erstmals wieder an den Ort zurück, an dem sie ihren bisher größten Erfolg feiern konnte. Denn 2019 fand das WM-Rennen zum letzten Mal auf der US-Insel statt. Wegen der Corona-Pandemie musste der Ironman dort in den vergangenen zwei Jahren zwei Mal abgesagt werden – allerdings gab es im US-Bundesstaat Utah im Mai ein Nachhol-WM-Rennen. Auch in diesem Jahr ist Anne Haug nicht gekommen, um einen "TopTen"- Platz zu machen, sagt sie im Gespräch mit BR24, "aber eine WM hat ihre eigenen Gesetze." Sie möchte auch bei ihrem vierten Start bei einer Ironman-WM wieder um einen Platz auf dem Podium kämpfen.

"Auf Hawaii gehen die besten der Welt an den Start, alle in Topform. Aber um zu gewinnen, muss an dem einen Tag alles zusammenkommen." Anne Haug, Profi-Triathletin

Sie sei zufrieden mit ihrer Vorbereitung, die im Schnitt 43 Trainingsstunden pro Woche umfasst und zuletzt mit einem Trainingslager auf Lanzarote abgerundet wurde. "Das ist aber keine Garantie für ein Podium", so die Profi-Triathletin weiter.

Zwei WM-Rennen: Männer und Frauen starten nicht gemeinsam

Neu in diesem Jahr: Es wird zwei Ironman-Rennen auf Hawaii geben. Am Donnerstag starten die Profi-Frauen, am Samstag (08.10.2022, 18.25 Uhr MEZ) folgen die Profi-Männer. Auch hier ist ein Oberfranke am Start: Andi Dreitz aus Michelau im Landkreis Lichtenfels, der im Mai bei der WM in Utah wegen eines Medien-Motorrads vom Rad gestürzt war und sich so schwer verletzt hatte, dass sogar sein Karriereende drohte. Erst Ende August feierte Dreitz sein Triathlon-Comeback.

Viele Altersklassen-Athleten am Start: Rennen an zwei Tagen

Dass es in diesem Jahr auf Hawaii kein gemeinsames Rennen aller Sportler gibt, liegt an den Absagen der letzten beiden WM-Rennen auf Hawaii. Viele Altersklassen-Athleten müssen sich für das Rennen, das für viele ein Lebenstraum ist, qualifizieren und haben sich ihre Starterlaubnis deshalb für dieses Jahr "aufgehoben". Deswegen starten nun statt sonst etwa 2.500 Frauen und Männer diesmal mehr als 5.000 Athleten.

WM-Rennen im Livestream und im TV

Beide Rennen über je über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen überträgt das ZDF – am Donnerstag ab 18.15 Uhr (MEZ) das Frauenrennen im Livestream im Internet und ab 00.45 Uhr (07.10.22) auch live im TV. Der Livestream des Herrenrennens beginnt am Samstag um 18.15 Uhr, ab 00.25 Uhr (09.10.22) wird im TV übertragen.