19.12.2019, 12:05 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Triathlon-Weltmeister Jan Frodeno startet beim Challenge in Roth

Der dreifache Ironman-Hawaii Sieger Jan Frodeno hat für den kommenden Challenge in Roth 2020 zugesagt. Das teilen die Veranstalter des Rother Triathlons mit. Zuletzt war Jan Frodeno 2016 beim Langdistanz-Triathlon in Roth an den Start gegangen.