Triathlon-Überraschungssieg: Däne Ditlev gewinnt Challenge Roth

Der Däne Magnus Elbaek Ditlev hat erstmals in seiner Karriere einen Langdistanz-Triathlon gewonnen. Beim Challenge Roth, der Klassiker in Mittelfranken, gewann er am Ende in 7:35:48 Stunden vor Vorjahressieger Patrick Lange.

Jan Frodeno steigt beim Comeback aus

Jan Frodeno, dreimaliger Ironman-Hawaii-Sieger und Roth-Gewinner 2016, feierte beim Challenge sein Comeback nach Verletzungspause. Nach 2,2 Kilometern auf der Laufstrecke musste er den Wettkampf mit Schmerzen aber vorzeitig beenden.