Triathlon: Super League in München im BR Fernsehen und Stream

Nur eine Woche nach dem Spektakel in Roth steht schon das nächste Triathlon-Event auf dem Programm. Am Sonntag, den 12. September 2021 findet eine Etappe der Super League im Olympiapark München statt.

Vielversprechendes Starterfeld

Die Triathlon Super League ist eine Veranstaltungsreihe über vier Station. Nach dem Auftakt in London sind die Sprintstars jetzt in München zu Gast, anschließend geht es weiter nach Jersey und Malibu. Mit Jonas Schomburg und Jannik Schaufler sind zwei Deutsche bei allen vier Rennen mit am Start. Extra für München haben die Ingolstädterin Anabel Knoll, die zuletzt bei den Olympischen Spielen in Tokio am Start war, sowie der Nürnberger Simon Henseleit Wild Cards erhalten.

Ab 13.45 Uhr live im BR

Das BR Fernsehen überträgt die Rennen der Frauen und Männer ab 13.45 Uhr live. Außerdem ist der Wettbewerb im Livecenter von BR24 Sport (Web und BR24-App) zu sehen. Moderator Tom Meiler hat einen hochkarätigen Gast an seiner Seite: Als Experte im Olympiapark fungiert Felix Hentschel aus Bamberg, der am letzten Sonntag in Roth sensationell Dritter wurde. Der Kommentator ist Thomas Klinger.