Triathlon Super League aus München|11.9., 12.20 Uhr |Livestream

Am Sonntag, 11. September, findet zum dritten Mal der Super League Triathlon in München statt. Der große Favorit Vincent Luis holte sich den Sieg im letzten Jahr in einem spannenden Rennen. Der Franzose setzte sich damals gegen Olympia-Legende Jonathan Brownlee durch. Wird der zweifache SLT-Championship-Series-Champion auch 2022 dominieren? Der Triathlon findet erneut im Olympiapark statt, der zuletzt Austragungsort der European Championships war.

Um 12.20 Uhr findet das Rennen der Frauen, um 13.45 das der Männer. BR24 Sport überträgt beide Triathlons im Livestream. Ihr Kommentator ist Thomas Klinger.