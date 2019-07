Triathlon Roth mit sechs Hawaii-Startern

Die deutschen Topstars Jan Frodeno, Patrick Lange und Sebastian Kienle fehlen 2019 in Roth. Alle drei waren erst in der vergangenen Woche bei den Triathlon-Europameisterschaften in Frankfurt am Start. Hochklassig ist das Starterfeld 2019 aber auch ohne die Stars aus Germany.

Topfavorit ist der Belgier Bart Aernouts, 2017 Sieger in Roth und im vergangenen Jahr Hawaii-Zweiter hinter Lange. "Ich bin mit einem Jahr Pause zurückgekommen, um meinen Titel zu verteidigen", sagte Aernouts in einer Presserunde in Roth am Donnerstag (04.07.19). "Meine erste Erfahrung in Roth war großartig. Für mich ist Roth neben Hawaii das wichtigste Rennen in diesem Jahr. Es wird ein harter Tag, ein harter Wettkampf, weil es so ein starkes Starterfeld ist", erklärte der Belgier.

Rund 3.400 Einzelstarter und 650 Staffeln aus 84 Nationen starten bei der 2019er-Auflage des Triathlon-Klassikers (Sonntag, ab 6.15 Uhr live im BR Fernsehen und bei BRsport.de), der seit 1984 ausgetragen wird. Bei den Herren zählen neben Aernouts die übrigen Hawaii-Starter David McNamee (3. des Ironman Hawaii), Braden Currie (5.), Matthew Russell (6.), Andy Potts (8.) und Cameron Wurf (9.) zu den Siegkandidaten.