Triathlon Roth: Deutsche Doppelführung nach dem Radfahren

62 der 180 Radkilometer waren beim Challenge Roth 2019 absolviert, da wechselte erstmals die Führung. Andreas Dreitz aus Lichtenfels, im Vorjahr Zweiter beim mittelfränkischen Triathlon-Klassiker, zog am bis dahin führenden Schweden Jesper Svensson vorbei.

In Dreitz' Schlepptau: Der Freiburger Andreas Böcherer und der US-Amerikaner Andrew "Andy" Potts. Diese drei wechselten auch als Führungstrio vom Rad auf die Laufstrecke, wo zum Abschluss ein Marathon wartet. In Führung beim Wechsel allerdings nicht Dreitz, sondern Böcherer: Der hatte nach 88 Radkilometern aufs Tempo gedrückt und die Führung übernommen.

Allerdings merkten beide Andis schnell, dass sie wohl nur gemeinsam die Spitze halten könnten und fuhren fast Rad an Rad bis zum Wechsel auf die Laufstrecke. Dreitz startete zuerst in den abschließenden Marathon, dicht gefolgt von Böcherer. Nach dem Schwimmen waren Dreitz und Böcherer rund drei Minuten hinter Svensson aus dem Wasser gekommen.

Dritter in der Wechselzone war der US-Amerikaner Andrew Potts mit rund dreieinhalb Minuten Rückstand. Cameron Wurf (Australien) und Jesper Svensson kamen auf den Plätzen vier und fünf rund fünfeinhalb Minuten hinter den beiden Deutschen in die Wechselzone. Der Belgier Bart Aernouts, 2017 Sieger in Roth, hatte beim Wechselt schon fast zehn Minuten Rückstand auf die Spitze.