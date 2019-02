Triathlon-Roth 2019 mit zahlreichen Hawaii-Startern

Laura Philipp und Lucy Charles heißen die vermeintlichen Protagonistinnen beim Challenge Roth in diesem Jahr. Die 31-jährige Heidelbergerin Philipp knackte bei ihrem allerersten Langdistanz-Triathlon überhaupt in Barcelona im vergangenen Jahr den deutschen Rekord. Ihre Barcelona-Zeit von 8:34:57 Stunden ist die siebtbeste Zeit überhaupt auf der Langdistanz.

In ähnlichen Dimensionen ist die Britin Lucy Charles unterwegs. Die Vorjahreszweite, die auch in Hawaii auf Rang zwei gelandet war, hat beim Ironman in 8:36:34 Stunden eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt und zählt in Roth zu den Topfavoritinnen. Ebenfalls am Start 2019: Publikumsliebling Anja Ippach (bekannt unter ihrem Mädchennamen Beranek), die in Roth 2015 sogar zur Deutschen Meisterschaft schwamm, radelte und lief.

Challenge der Herren offen wie nie

Kaum vorherzusagen ist dagegen der Ausgang des Herrenrennens in diesem Jahr. Sicherlich zählt der Belgier Bart Aernouts, 2017 Roth-Gewinner und Zweiter beim letzten Ironman-Hawaii, zu den absoluten Siegkandidaten. Daneben kämpfen mit David McNamee (3. des Ironman Hawaii), Braden Currie (5.), Matt Russell (6.), Andy Potts (8.) und Cameron Wurf (9.) noch mindestens fünf weitere Starter um die Topplätze. Aus deutscher Sicht im Fokus: Andreas Dreitz. Der Franke war im Vorjahr Zweiter und in Hawaii 13. Der Challenge Roth findet in diesem Jahr am 7. Juli statt.