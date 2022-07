Triathlon für Gehörlose: Deutsche Meisterschaft in Trebgast

Perfekte Inklusion im Sport

Der Veranstalter des Trebgaster Triathlons, Kilian Deichsel, ist selbst hochgradig schwerhörig. So kann er sich perfekt in die Bedürfnisse der Athleten hineinversetzen. Eine Gebärden-Dolmetscherin übersetzte zum Beispiel bei der Wettkampfbesprechung oder der Siegerehrung. Besondere Symbole auf den Startnummern zeigten den Wettkampfrichtern und auch den Zuschauern an, dass der und die Betreffende nichts hört. Und so winkten, deuteten und gestikulierten an diesem Tag viele Besucher am Trebgaster Badesee für die besten gehörlosen Triathleten Deutschlands.

"Beim Triathlon haben wir keine Nachteile, weil die Kommunikation nicht so wichtig ist wie in einem Mannschaftssport", sagt Kilian Deichsel, "da können wir uns mit den normal Hörenden ganz gerecht messen. Deshalb ist Triathlon die perfekte Sportart für Inklusion."