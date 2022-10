Triathlon: Dritter Platz für Anne Haug bei Ironman-WM auf Hawaii

Anne Haug aus Bayreuth hat bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii den dritten Platz belegt. Damit stand Haug bei jeder ihrer vier Ironman-WM-Teilnahmen auf dem Podest: 2018, 2021 und 2022 auf Platz drei, 2019 wurde sie Weltmeisterin.

Anne Haug mit kontrolliertem Rennen bei WM auf Hawaii

Im Ziel sank die amtierende Challenge Roth-Siegerin völlig erschöpft auf den Boden und sagte direkt im Anschluss an das Rennen, dass sie sich wohl auf dem Rad etwas zu sehr verausgabt hatte.

"Auf der Laufstrecke war es brutal und Lucy war stellenweise zwar nur ein paar Sekunden vor mir, aber ich konnte einfach nichts machen - das ist mental anstrengend. Aber ich sehr glücklich über meinen dritten Platz." Anne Haug, Profi-Triathletin

Schon über die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke, Haugs eigentlich schwächste Disziplin, zeigte die 39-Jährige ein gutes Rennen. Zwar konnte sie nicht mit Lucy Charles-Barclay (Großbritannien) mithalten, die – wie immer – einsam dem Feld vorne weg schwamm. Haug ließ aber auch nicht zu viel Rückstand aufkommen und kam nahezu gemeinsam mit ihren starken Konkurrentinnen Laura Philipp, Daniela Bleymehl (beide Deutschland) und Daniela Ryf (Schweiz) in der ersten Wechselzone an.

Haug holt auf Laufstrecke auf

Auch über die 180 Kilometer Radstrecke, die durch die Lavafelder auf Big Island führt, zeigte Anne Haug ein sehr kontrolliertes Rennen, immer auf Schlagdistanz zur Konkurrenz auf den vorderen Plätzen. Auf der abschließenden 42 Kilometer langen Marathonstrecke, Haugs Paradedisziplin, lag sie zunächst auf Rang sieben. Platz um Platz kämpfte sich die Weltmeisterin von 2019 nach vorne, bis auf den dritten Platz.

Hawaii-Debütantin aus den USA siegt

Schneller waren zu diesem Zeitpunkt nur Chelsea Sodaro aus den USA und die Britin Lucy Charles-Barclay, die Siegerin des Challenge Roth 2019. Haug konnte zwar nahe an Charles-Barclay heranlaufen, sie jedoch nicht überholen. Die Kalifornierin Sodaro sorgte als Hawaii-Debütantin mit ihrem Sieg für eine kleine Sensation. Die 33 Jahre alte US-Amerikanerin absolvierte dort ihren erst zweiten Langdistanz-Triathlon und kam mit der zweitbesten Zeit, die jemals in Hawaii gelaufen wurde, ins Ziel, nach 8:33:46 Stunden.

Nach Corona-Pause: Männer und Frauen starten nicht gemeinsam

Wegen der Corona-Pandemie musste die Ironman-WM auf Hawaii in den vergangenen zwei Jahren abgesagt werden. Viele Altersklassen-Athleten, die sich für eine Teilnahme qualifiziert hatten, haben sich ihre Starterlaubnis für dieses Jahr "aufgehoben". Deswegen starten heuer mehr als 5.000 Athleten statt sonst: etwa 2.500 Frauen und Männer. Deswegen gibt es auch zwei Rennen.

Die Profi-Männer starten am Samstagabend. Das Rennen wird im ZDF ausgestrahlt: Der Livestream im Internet beginnt um 18.15 Uhr, ab 00.25 Uhr (09.10.22) wird die Veranstaltung im TV übertragen. Auch hier ist ein Oberfranke am Start: Andi Dreitz aus Michelau im Landkreis Lichtenfels, der im Mai bei der WM in Utah wegen eines Medien-Motorrads vom Rad gestürzt war und sich so schwer verletzt hatte, dass sogar sein Karriereende drohte. Erst Ende August feierte Dreitz sein Triathlon-Comeback.