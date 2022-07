Triathlon Challenge Roth: Frodeno führt, Haug muss aufholen

Direkt aus der Reha wieder in die Spitzenposition: Der Favorit beim Challenge Roth Jan Frodeno meldet sich gleich nach seiner langwierigen Achillessehnenverletzung wieder stark zurück. Die 3,8 Kilometer Schwimmen beim Triathlon in Mittelfranken absolvierte der 40-Jährige in 48:54 Minuten. Unmittelbar hinter ihm stieg der Offenburger Maurice Clavel aus dem Wasser.

Der Vorjahressieger Patrick Lange liegt vor den 180 Kilometern auf dem Rad und dem anschließenden Marathon auf Rang vier (1:30 Minuten) zurück.