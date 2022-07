Triathlon Challenge Roth - eine Erfolgsgeschichte

1994 - Go, Paula!

Paula Newby-Fraser zählt zu den besten Triathletinnen der Welt. Sie gewinnt in der Ironman-Serie unter anderem in Hawaii, Japan und Canada - aber nur in Roth schafft Newby-Fraser Weltrekorde. Zwei Jahre nach ihrem Welterfolg in Mittelfranken setzt sie wieder Maßstäbe - wieder in Roth. Sie kann sich selbst noch mal fast um fünf Minuten unterbieten. 1994 gewinnt der Deutsche Jürgen Zäck zum ersten Mal den Ironman Europe, der Auftakt für eine Siegesserie. Insgesamt steht er vier Mal ganz oben auf dem Podest.