Triathlon: Andi Dreitz nach langer Verletzungspause wieder fit

Der aus Michelau im Landkreis Lichtenfels stammende Andreas Dreitz hat am Sonntag mit dem Triathlon im österreichischen Zell am See seinen ersten Wettkampf nach seiner schweren Verletzung bestritten.

Dreitz: Glücklich über einen achten Platz beim Triathlon

Dreitz ging nach 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Rad fahren und einem Halbmarathon über 21 Kilometer als achter über die Ziellinie. "Ich hab mich noch nie so sehr über einen achten Platz gefreut – es fühlt sich unheimlich gut an, wieder Wettkämpfe zu bestreiten! Ich nehme viel positive Energie mit in die nächsten Wochen", so der 33-Jährige gegenüber BR24.

Schwere Verletzung bei WM wegen Medienmotorrad

Dreitz war im Mai bei der Weltmeisterschaft in Utah schwer gestürzt , ein Medienmotorrad hatte direkt vor ihm stark gebremst und ihn zu Fall gebracht. Dabei hatte er sich eine Wirbelverletzung und eine schwerwiegende Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen.