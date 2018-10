26.10.2018, 14:08 Uhr

Triathletin Anne Haug sportelt mit Schülerinnen in Bayreuth

Sie ist aktuell der Star in der deutschen Triathlon Szene: Die Bayreutherin Anne Haug. Beim Ironman in Hawaii lief sie auf Platz 3. Bevor ihr hartes Training wieder beginnt, macht sie Urlaub in ihrer Heimat – und trainiert mit Schülerinnen.