Triathletin Anabel Knoll - ein bayerischer Geheimtipp für Tokio

Anabel Knoll hatte ihren Schwerpunkt in den vergangenen Jahren "sehr auf das Studium gelegt", erzählt sie. An der Universität Bayreuth ist die 25-Jährige in der Fachrichtung Biodiversität und Ökologie aktiv. Schließlich wollte sie eigentlich erst im Jahr 2024 zu den Olympischen Spielen.

Doch dann setzte sich die für den SC Delphin Ingolstadt startende Mittelfränkin Ende Mai bei einer internen Ausscheidung im Trainingszentrum Kienbaum durch und sicherte sich damit eines der beiden letzten Tickets für Tokio.

Knoll startet in der Mixed-Staffel mit zwei Vizeweltmeistern

Gleich zwei Mal wird sie dort starten: im Einzelrennen und in der Mixed-Staffel. Ihr Vater Roland Knoll, der sie auch trainiert, rechnet für den Teamwettbewerb mit einer Außenseiterchance, "den dritten Platz zu belegen".

Dabei absolviert jeder Sportler einen "Super-Sprint" aus 250 bis 300 Meter Schwimmen, fünf bis acht Kilometer Radfahren und 1,2 bis zwei Kilometer Laufen. Gemeinsam mit Laura Lindemann, Justus Nieschlag und Jonas Schomburg geht die 25-Jährige in Tokio ins Rennen.

Die Medaillenambitionen sind nicht unberechtigt: Im Jahr 2019 wurde eine deutsche Staffel schon einmal Vizeweltmeister, Lindemann und Nieschlag waren damals dabei.