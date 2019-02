vor etwa einer Stunde

Triathleten-Event: Top-Starterfeld beim Challenge in Roth

Triathlon-Fans können sich auch in diesem Jahr auf ein starkes Starterfeld beim Challenge in Roth freuen. Für das Langdistanzrennen am 7. Juli haben sechs Athleten zugesagt, die bei der Weltmeisterschaft auf Hawaii in den Top-Ten landeten.