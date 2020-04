Triathlet Frodeno kämpft sich zum "Ironman dahoam"

"Manchmal braucht man verrückte Ideen", sagte Frodeno. Der 38-Jährige sammelte mit seiner Aktion bis unmittelbar nach dem Ende, bei der er 3,86 Kilometer im Pool mit einer Gegenstromanlage schwamm, 180 Kilometer mit einem Rad auf einem Rollentrainer fuhr und 42,2 Kilometer auf einem Laufband absolvierte über 200.000 Euro. Das Geld soll zum einen den Helfern in Girona zugutekommen, die in erster Reihe gegen den Coronavirus kämpfen. Der andere Teil soll in die Organisation "Laureus Sports for Good" fließen.