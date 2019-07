07.07.2019, 08:48 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Triathlet Andreas Dreitz aus Oberfranken im Porträt

Andreas Dreitz aus Lichtenfels kam beim Challenge Roth 2018 als Zweiter ins Ziel. Ein fränkischer Sieg beim Triathlon-Klassiker in Franken? Irgendwann will Dreitz als Erster im Zielstadion in Roth einlaufen.