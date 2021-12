Treppauf-Treppab: Urbanes Athletiktraining stärkt Läufer

Was bedeutet urbanes Athletiktraining?

Urban bedeutet, dass sich diese Trainingsform auch in einem städtischen Umfeld durchführen lässt; sei es auf Bänken in Parks, mit Treppen im Einkaufzentrum, steilen Sträßchen oder schmalen Trampelpfaden an den Flüssen: Läuferinnen und Läufer nutzen die Bedingungen, die sich ihnen persönlich bieten und brechen so aus ihrem normalen Lauftrott aus.

Welche Vorteile bringt urbanes Athletiktraining?

Zuallererst: Auf neue Reize und Impulse muss der Körper, die Muskulatur, die Faszien, Sehnen, der Stoffwechsel reagieren und sich anpassen. Diese Anpassung bringt mit der Zeit einen Leistungszuwachs.

Athletiktraining beinhaltet Übungen zur Kräftigung, Stabilisation und Koordination. Treppenlaufen/Sprinten/Hüpfen ist beispielsweise gleichzeitig eine Kraft- als auch eine Technikübung.

„Athletische Grundlage ist die Voraussetzung für eine gute Laufsaison. Athletiktraining sollte immer Bestandteil von Ausdauertrainings, aber im Winter bietet es sich an, eine gute, stabile Basis zu legen.“Klaus Ruscher, Laufexperte in München.