1. FC Nürnberg: Schommers glaubt an seinen Club

Für den Nürnberger Traditionsklub sieht es in der Bundesliga derzeit nicht gut aus. Nur zwei Siege gab es in der aktuellen Saison zu verbuchen, 15 Mal verlor der Club. Das Resultat nach 24 Spieltagen ist ein ernüchternder 18. Tabellenplatz.

Am Sonntag (15.30 Uhr) muss das Team von Interims-Trainer Boris Schommers in Hoffenheim auflaufen. Die Mannschaft, die bisher nur 18 Tore erzielen konnte, weiß um ihre Schwächen. "Es ist schwer für uns vorne, wir haben wenige Torschüsse, aber daran arbeiten wir." Immerhin gibt es für den 25. Spieltag einen Plan. "Es kommt darauf an, dass wir kompakt stehen, auf Konter lauern und dann muss der Ball einfach rein“, sagt Stürmer Mikael Ishak.

Düsseldorf als Vorbild für Nürnberg?

Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen Leipzig und dem Unentschieden gegen Borussia Dortmund, will der Club zeigen, dass er seine Negativserie – die längste der Vereinsgeschichte ohne einen Sieg – beenden kann. "Wer sich gegen zwei der besten deutschen Teams so gut verkauft, der ist auch in der Lage, eine positive Serie zu starten“, hatte Schommers im Kicker erklärt und auf Düsseldorf verwiesen. Der Trainer sieht seine Mannschaft durchaus in der Lage, eine ähnliche Serie zu starten wie die Fortuna: Die hatte im Dezember vier Spiele in Folge gewonnen, unter anderem gegen Borussia Dortmund. "In so einen positiven Lauf zu kommen, traue ich uns auch zu.“ Zweifel am Verbleib in der Fußball-Bundesliga hat Schommers nicht, denn auch den, traut er seiner Mannschaft mit Blick auf die vergangenen Spiele in jedem Fall zu.

Der letzte Sieg ist fünf Jahre her

Hoffenheim als Startpunkt für eine Siegesserie? Die Statistik spricht nicht unbedingt dafür. Sechs Mal verlor Nürnberg gegen die Kraichgauer, zuletzt im Hinspiel mit 1:3. Den letzten Sieg gab es vor fünf Jahren: Im Januar 2014 gewann der Club zu Hause 4:0 gegen Hoffenheim. Sollte das den Nürnbergern nun auswärts wieder gelingen, wäre es für immerhin der dritte Saisonsieg.