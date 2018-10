Trendsport Blasrohrschießen: Für jedermann und jeden Geldbeutel

Blasen allein reicht nicht

Mit Blasen kommt man da allein aber nicht weit: Backen mit Luft füllen, Blasrohr an den Mund, und dann einen kurzen, kräftigen Luftstoß durch die Lippen lassen. Schon fliegt der Pfeil. Die schweren Metallpfeile kann man aber erst im Alter von 18 Jahren kaufen, deswegen sind die zum Teil jungen Schützen auch erfinderisch: Von Holzpfeilen bis hin zu Eigenbaupfeilen, die aussehen wie Rouladennadeln, wird alles geschossen.

Das Tolle dabei: Der Sport, der ursprünglich von Eingeborenen in der Südsee abgeschaut wurde, ist nicht nur billig, er ist auch integrativ. Alle können daran teilnehmen, Kinder ebenso wie alte Menschen oder Leute mit Handicap. Noch ist der Sport in Bayern nicht allzu verbreitet, immer mehr Vereine bieten es aber an. Unter anderem die königlich priviligierte Feuerschützengesellschaft in Rosenheim oder die FSG Greding in Mittelfranken.