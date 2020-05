Treffsicherheit: Denise Herrmann jagt die 100-Prozent-Quote

Engelbert Sklorz ist seit 1. Mai der neue Biathlon-Schießtrainer und übernimmt damit einige Aufgabenbereiche von Gerald Hönig, der zum österreichischen Skiverband wechselte. Damit sollen die Ergebnisse am Schießstand verbessert werden, denn dort fällt im Wettkampf die Entscheidung über Erfolg oder Misserfolg.

Herrmann weiß um ihre Schwächen

Darauf zählt auch Denise Herrmann, die beste deutsche Biathletin des vergangenen Winters. Zwei WM-Medaillen, die kleine Kristallkugel im Sprint und Rang drei im Gesamtweltcup - die Ausbeute nach einem verkorksten Saisonstart hört sich eigentlich nicht so schlecht an. Doch die Topathletin weiß um ihre Schwächen: "Bei den Schießprozenten stehend mangelt es halt noch am meisten. Liegend war dieses Jahr auch nicht so gut, da muss ich noch schauen, woran es gelegen haben könnte".

100-prozentige Optimierung

Es ist der Drang nach Perfektion, der die 31-Jährige antreibt. "Jeder der Leistungssport mal gemacht hat, der weiß, was diese 100-prozentige Optimierung ist. Da wird die Luft nach oben immer dünner und da braucht man natürlich auch neue Reize." Die soll jetzt Sklorz setzen. Doch noch kann Herrmann nicht wie gewohnt am Schießstand trainieren - der ist geschlossen. Ungewiss ist auch, ob die Saison wie geplant durchgeführt wird. Einige Halteübungen und diverse Grundlagen gehen aber auch daheim. Denn für den Tag X bleibt das perfekte Schießen das Ziel.