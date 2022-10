Traunsteinerin Lisa Spark "Juniorsportlerin des Jahres 2022"

In einem Online-Voting setzte sich die 22-jährige Junioren-Weltmeisterin vom SC Traunstein unter fünf Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportlern durch, teilte die Deutsche Sporthilfe mit. Spark sei eine "herausragende Athletin, die mit ihrer Zielstrebigkeit und Disziplin schon jetzt ein Vorbild für andere Athleten und Athletinnen in Deutschland sei," sagte der Sporthilfe-Vorstandsvorsitzende Thomas Berlemann.

Deutsche Nachwuchshoffnung im Biathlon

Spark gilt schon jetzt als die deutsche Nachwuchshoffnung im Biathlon. Bislang startete fast ausschließlich im Juniorenbereich und konnte sich kaum mit der Weltcup-Elite messen. Den Juniorinnen aber läuft sie davon und kann mit ihren 22 Jahren schon einige Erfolge aufweisen.

Vor allem das vergangene Jahr räumte sie richtig ab. Das absolute Highlight, der Goldmedaillen-Gewinn im Einzel bei der Juniorenweltmeisterschaft im US-amerikanischen Soldier Hollow.

Erfolge, die sie sich in den kommenden Jahren wohl noch härter erarbeiten muss. Denn ab dieser Saison geht sie das erste Mal im Damenbereich an den Start. Die Gegnerinnen im Feld heißen nun Marte Olsbu Roiseland und Elvira Öberg. Große Namen für die junge Traunsteinerin.

Der Weg zur Leistungssportlerin

Dass eines Tages der Weg zum Voll-Profi zum Greifen nah sein würde, war für Spark lange Zeit ungewiss. Im Gegensatz zu manchen Konkurrentinnen besuchte die Biathletin kein Sport-Internat, sondern ein öffentliches Gymnasium. Verknüpfte Wettkämpfe mit Schulklausuren und absolvierte trotz ihres Leistungssports erfolgreich das Abitur.

Nach ihrer Schulzeit setzte Spark alles auf eine Karte. Sie wollte Biathlon weiter als Leistungssportlerin betreiben. Voraussetzung hierfür war ein behördlicher Beruf, der finanzielle Unterstützung durch die Deutsche-Sport-Hilfe garantieren würde, um sich ganz auf den Sport konzentrieren zu können. Untergekommen ist sie schließlich bei der bayerischen Landespolizei. Seit vier Jahren drückt sie während der wettkampffreien Monate fleißig die Schulbank. "Das ist schon die stressigste Zeit, da hat man für fast nichts anderes mehr Zeit“, betont Spark im Biathlon-Podcast Extrarunde.

Von Traunstein nach Ruhpolding

Vor vier Jahren zog die 22-Jährige aus ihrer Heimat Traunstein somit nach Ruhpolding und trainiert seither am Olympia-Stützpunkt Bayern. Ihre Ergebnisse sprechen Bände. Im Damenbereich will sie sich nun in dieser Saison beweisen. Ihre Ziele sind groß.

Vielleicht eines Tages so zu werden wie ihre Vorbilder Laura Dahlmeier und der Franzose Martin Fourcade. Realistischer erscheint zunächst aber die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026. Das könnte klappen, der Weg dahin wird sicherlich trotzdem nicht einfach. In einer Sache kann Spark mit ihrem Idol Dahlmeier aber schon jetzt gleich ziehen.

Spark macht das Rennen

Neben Anett Kaufmann (Tischtennis), Franziska Ritter (Speedklettern), Jule Behrens (Triathlon) und Leon Ulbricht (Snowboardcross) war sie eine von fünf Sportlern und Sportlerinnen, die zur Wahl zum Juniorensportler des Jahres 2022 standen. Eine Wahl, die auch Ex-Biathletin Dahlmeier im Jahr 2013 erfolgreich für sich entscheiden konnte.