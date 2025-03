Wählen Sie den Bayern-Treffer im Februar

Traumtore fallen nicht nur in der Bundesliga oder in der Champions League, sondern auch Woche für Woche im bayerischen Amateurfußball. In Kooperation mit dem Bayerischen Fußballverband (BFV) suchen wir jetzt den "Bayern-Treffer des Monats" Februar 2025. Die Abstimmung läuft bis zum 17. März. Der Gewinner wird am Samstag, 22. März, in der BR-Kultsendung "Blickpunkt Sport" ab 17.15 Uhr bekanntgegeben.

Parham Nikandish-Asl: SV Heimstetten, U17-Junioren (Bayerische Hallenmeisterschaft)

Sensationelle Technik: Bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft der U17-Junioren sorgte Parham Nikandish-Asl für einen absoluten Leckerbissen. Nach einem Zuspiel nahm das Talent des SV Heimstetten den Ball gekonnt an, lupfte ihn unter Gegnerdruck nach oben, drehte sich um die eigene Achse und nagelte die Kugel zur frühen 1:0-Führung ins Tor der SpVgg Weiden.

Endstand: SpVgg SV Weiden – SV Heimstetten (2:5)

Lennard Kronauer: SV Heimstetten, U17-Junioren (Bayerische Hallenmeisterschaft)

Traumhaftes Hackentor per Direktabnahme: Lennard Kronauer vom SV Heimstetten gelang bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft der U17-Junioren ein absolutes Kunststück. Im Vorrunden-Spiel gegen die SpVgg SV Weiden verwandelte das 16 Jahre alte Talent einen weiten Ball des Torwarts per Direktabnahme mit der Hacke und zusätzlichem Beinschuss im Weidener Tor.

Endstand: SpVgg SV Weiden – SV Heimstetten (2:5)

Jonathan Dolp: FC Memmingen, U18-Junioren (Freundschaftsspiel)

Strammer Distanzschuss: Jonathan Dolp aus der U18 des FC Memmingen gelang im Vorbereitungsspiel gegen die Herren des SV Steinheim ein sehenswerter Treffer! Einen geklärten Ball nahm der 17 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler mit der Brust herunter, legte ihn sich vor und versenkte mit einem satten Schuss im linken Winkel des gegnerischen Tores.

Endstand: SV Steinheim – FC Memmingen U18 (1:2)

Tom Eckardt: Post SV Nürnberg, U19-Junioren (Freundschaftsspiel)

Blitzsauberes Solo: Im Testspiel der U19 des Post SV Nürnberg gegen den BSC Woffenbach gelang Tom Eckardt ein herrlicher Treffer. Das 17 Jahre alte Talent aus Nürnberg bekam nach seinem eigenen Einwurf auf Höhe der Mittellinie den Ball zurück, ließ am linken Flügel vier Gegenspieler stehen und versenkte schließlich den Ball kaltschnäuzig im gegnerischen Tor.

Endstand: Post SV Nürnberg U19 – BSC Woffenbach U19 (6:3)

Manuel Hampp: FC Königsbrunn (Freundschaftsspiel)

Fallrückzieher à la Zlatan: Manuel Hampp vom FC Königsbrunn gelang im Testspiel gegen die SpVgg Langerringen ein absolutes Kunststück! Einen vom Gegner per Kopf verlängerten Einwurf vollendete der 26-Jährige per Fallrückzieher im gegnerischen Gehäuse. Mit seinem „Ibrahimovic-Treffer“ zum 1:0 brachte Hampp seine Farben auf die Siegerstraße.

Endstand: FC Königsbrunn – SpVgg Langerringen (3:0)

Karlo Jolić: SB Chiemgau Traunstein (Toto-Pokal-Qualifikation)

Traumhafter Drop-Kick in den Winkel: Ein sehenswerter Treffer gelang Karlo Jolić vom SB Chiemgau Traunstein im Verbands-Pokalspiel gegen den SSV Eggenfelden. Der 22-Jährige profitierte von einem missratenen Klärungsversuch und netzte auf Höhe des rechten Sechzehner-Ecks per fulminantem Drop-Kick den Ball in den linken Winkel des Eggenfelder Tores.

Endstand: SB Chiemgau Traunstein – SSV Eggenfelden (3:1)