Traumstart für Köllner: FC Ingolstadt feiert Sieg in Meppen

Einstand nach Maß für Michael Köllner. Der FC Ingolstadt hat gegen den Tabellenletzten mit 3:0 gewonnen und liegt nun mit 38 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz. Der Abstand auf einen Abstiegsplatz beträgt nach dem 31. Spieltag der 3. Liga sieben Punkte.

Meppen macht das Spiel, aber der FCI das Tor

Beiden Mannschaften waren in der Anfangsphase des Spiels darauf bedacht, keine Fehler zu machen. So plätscherten die ersten 30 Minuten relativ ereignislos vor sich hin. Die Fehlerquote beider Teams war enorm hoch. Erst zum Ende der ersten Halbzeit wurde das Spiel lebendiger. So gab es Torraumszenen, aber keine hundertprozentigen Torchancen.

In den ersten Minuten der zweiten Hälfte war Meppen das bessere Team und hatte in der 53. Minute die große Möglichkeit zur Führung. Aber der Kopfball von Marvin Pourié verfehlte das Tor knapp. Wie aus dem Nichts fiel dann der Ingolstädter Treffer: Patrick Schmidt köpfte in der 62. Minute den Ball ins Tor - die Verteidigung der Gastgeber sah dabei nicht gut aus.

Der Treffer gab den Schanzern Rückenwind. Sie verteidigten clever und bestimmten das Spiel - Meppen agierte ideenlos. In der 74. Minute traf Moussa Doumbouya nach einem Freistoß per Kopf zum 0:2. Quasi mit dem Schlusspfiff erzielte Tobias Bech den 3:0-Endstand für Ingolstadt.