"Traumpass und Traumtor": FC Augsburg feiert Entscheider Dorsch

Schon das 1:0 leitete Dorsch nach einer Balleroberung direkt ein

Der gebürtige Oberfranke Dorsch hatte ja auch schon bedeutenden Anteil an Hahns Tor. Schließlich eroberte er davor den Ball auf Höhe der Mittellinie und leitete umgehend einen Konter ein. Ehe er schließlich einen "Traumpass" (Weinzierl) in den Lauf des Flügelflitzers Ruben Vargas losschickte. Vargas legte quer, Hahn traf. "So haben wir das im Training häufig schon einstudiert", berichtete der Coach.

Und hinten ließ Augsburg erstmals seit Mitte September kein Gegentor zu - natürlich auch ein Verdienst des defensiven Mittelfeldspielers Dorsch. Zum ersten Mal konnte der vor der Saison für sieben Millionen Euro von KAA Gent verpflichtete, ehemalige FC-Bayern-Junior einem Spiel komplett seinen Stempel aufdrücken. Das erhoffen sie sich beim FCA ja von ihm, der seine Stärken im vergangenen Sommer bereits europaweit unter Beweis gestellt hat, als er mit der deutschen U21 Europameister wurde.

Langsam wird der 23-Jährige zum FCA-Führungsspieler

So langsam wächst er also in die Führungsspieler-Rolle hinein, die sich Weinzierl und der FCA-Manager Stefan Reuter für ihn ausgedacht haben. Davon zeugt auch sein Appell ans Team: "Ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt: 'Macht einfach weiter, dann wird einer reinrutschen.'" Es war klar, dass Dorsch nach dem Ligawechsel aus Belgien in die Bundesliga etwas Zeit benötigt, um sich zu akklimatisieren, davon berichtete er auch jüngst in der Sendung Blickpunkt Sport im BR Fernsehen. Nach knapp einer halben Saison scheint er endgültig angekommen zu sein in der Bundesliga.

Der "Entscheider Dorsch" war dieses Mal umso wichtiger, weil der FCA unter großen Personalproblemen leidet: Neben den Stürmern Alfred Finnbogason und Florian Niederlechner, fehlten in Köln unter anderem ja auch Arne Maier oder der positiv auf Corona getestete Felix Uduokhai. Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw kehrte gerade erst zurück nach einer Corona-Infektion. "Klar tun uns die Ausfälle weh, aber wir haben keine Wahl wir stehen zueinander", sagte Hahn.

In der Tat kämpften die gierigen Augsburger in Köln bis zum Schluss, ließen fast gar keine Chancen der Rheinländer zu. Und dann kam eben Niklas Dorsch, der sagt: "Ich habe mir sowieso vorgenommen, mal aus der zweiten Reihe abzuziehen. Das mache ich viel zu selten." Am Freitag beseitigte er damit zumindest jegliche Restzweifel am ersten Auswärtserfolg des FC Augsburg in dieser Saison.