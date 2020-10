Traumfinale in Paris: Gigantenduell zwischen Nadal und Djokovic

Djokovic musste im Halbfinale einen Fünfsatz-Krimi überstehen. Erst nach 3:54 Stunden Schwerstarbeit auf dem Court Philippe Chatrier zeigte der Weltranglisten-Erste seine typische Jubelzeremonie. Er rang den höchst couragiert kämpfenden an Nummer fünf gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1 nieder. Für Djokovic ist es die fünfte Finalteilnahme in Roland Garros, 2016 konnte er das Turnier gewinnen.

Nadal stürmt ohne Satzverlust ins Finale

Nadal hatte zuvor am frühen Freitagabend mit einer Machtdemonstration in seinem Halbfinale vorgelegt, er greift nach seinem 13. Titel in Paris. Der Rekordchampion von Roland Garros besiegte den Argentinier Diego Schwartzman 6:3, 6:3, 7:6 (7:0), riss die Arme hoch und blickte kurz gen Himmel.

Ultimatives Kräftemessen - es geht um Bestmarken

"Ich weiß, dass ich gegen Novak mein bestes Tennis spielen muss", sagte Nadal, nachdem sein Gegner im Endspiel feststand: "Ich habe mich hier immer wohlgefühlt, aber er hat auch eine großartige Bilanz." 2015 und 2016 waren die beiden einzigen Ausgaben seit 2010, die der zwölfmalige Champion Nadal nicht für sich entscheiden konnte.

Nun geht es im Aufeinandertreffen der Branchenriesen auch um historische Bestmarken. Nadal peilt seinen insgesamt 20. Grand-Slam-Titel an. Damit könnte er mit Rekordhalter Roger Federer aus der Schweiz gleichziehen. Auch Djokovic will in der Statistik die Nummer eins werden. Aktuell steht er bei 17 Majorsiegen. Der Serbe hat in diesem Jahr von 38 Duellen auf der Tour überhaupt nur eines verloren - als er bei den US Open disqualifiziert wurde.

Djokovic führt im direkten Vergleich

Schon 55 Mal standen sich Nadal und Djokovic bereits gegenüber, im direkten Vergleich liegt der Serbe 29:26 vorne. Auf den roten Ascheplätzen von Paris jedoch gelang dem ehemaligen Schützling von Boris Becker erst ein Sieg gegen den Linkshänder aus Mallorca: 2015 bezwang Djokovic Nadal im Viertelfinale, verlor dann aber im Endspiel gegen den Schweizer Stan Wawrinka. Kein anderes Duell gab es häufiger in der Geschichte des Profi-Tennis. Djokovic und Federer standen sich bislang 50 Mal gegenüber, Nadal und Federer 40 Mal.

"Natürlich sind die Bedingungen anders als sonst, wenn wir im Mai oder Juni gespielt haben. Aber, hey, unabhängig davon, es ist Rafa, es ist ein Finale, und es ist auf Sand!" Novak Djokovic

Am Samstag: Doppel-Finale und Frauen-Finale

Einen Tag vor dem Herren-Endspiel haben die deutschen Titelverteidiger Kevin Krawietz und Andreas Mies im Doppel-Finale gegen die US-Open-Champions Mate Pavic (Kroatien) und Bruno Soares (Brasilien) die Chance auf die Wiederholung ihres Vorjahres-Coups.

Im Damen-Endspiel stehen sich am Samstagnachmittag zuvor die Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin aus den USA und die Polin Iga Swiatek gegenüber.