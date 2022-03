Traum von Belgrad: Askovic sprintet bei der Hallen-WM

Recht viel besser hätte der Austragungsort dieser Hallen-Weltmeisterschaften in der Leichtathletik nicht gewählt werden können für den Sprinter Aleksandar Askovic von der LG Stadtwerke München. Denn am Freitag starten die weltbesten Leichtathleten in Belgrad in Serbien, es ist der Geburtsort von Askovic, der zum ersten Mal überhaupt im Trikot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) antritt - und bei einer WM dabei ist.

Ein Traum werde für ihn wahr, sagt er im Gespräch mit BR24 Sport. Dabei ist das Sprinten - Askovic wird über 60 Meter antreten - erst im Laufe seines Lebens zur Leidenschaft geworden: "Ich war ja nicht immer in der Leichtathletik aktiv. Ich war auch lange Tennisspieler, habe dort den großen Erfolg gesucht, habe immer vom Grand Slam geträumt."

Askovics Bestzeit über 60 Meter: 6,61 Sekunden

Doch plötzlich sprintete der 24-Jährige ganz ohne Schläger in der Hand ganz vorne mit. In 6,61 Sekunden bewältigt er die 60 Meter, ein Halbfinaleinzug wäre für den Vierten der Deutschen Meisterschaften in der Halle, der durch die Absage der vor ihm platzierten Sprinter ins Team rutschte, ein Erfolg. Nebenbei studiert Askovic Materialwissenschaften in Augsburg.

"Er ist manchmal so ein bisschen zu verkopft gewesen in der Herangehensweise", sagt der Bundesstützpunkttrainer Sebastian Kneifel. "Seit wir die Entscheidung getroffen haben, zusammenzuarbeiten im letzten Herbst, macht er mehr so sein Ding. Und das tut ihm, glaube ich, gut."

Drei bayerische Läuferinnen verzichten auf die WM

Askovic probierte es, allein durchzustarten. Er gehört keinem Kader an und hat sich trotzdem durchgebissen. Am Freitag dürfte es also emotional werden für ihn: "Dass es jetzt genau mein Geburtsort ist, ist einfach unbeschreiblich." Es bedeute ihm sehr viel, "es sind ja meine Wurzeln. Ich habe dort gelebt, war jedes Jahr drei-, viermal da. Bei meinen Verwandten, bei meinen Großeltern." Die wollen nun zuschauen.

Nicht sehen werden sie dann die eigentlich qualifizierten Münchner Mittelstrecklerinnen Christina Hering und Katharina Trost sowie die Oberpfälzer 400-Meter-Sprinterin Corinna Schwab, die noch vor einem Monat die schnellste Hallenzeit einer Deutschen seit 2003 sprintete. Die drei Bayerinnen verzichten auf die Wettkämpfe, weil sie sich bereits auf die Freiluftsaison konzentrieren.