Trauerfeier für Uwe Seeler mit Fußball-Prominenz und Fans

Im Volksparkstadion fanden zum Abschied prominente Redner große Worte für einen der Größten: Mit einer bewegenden Trauerfeier haben sich Hamburg und Fußball-Deutschland von der verstorbenen Stürmer-Legende Uwe Seeler verabschiedet. "Ich bin ganz berührt von diesem Abschied", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz nach der einstündigen Zeremonie in der ARD. Zuvor hatte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher Seeler in seiner Trauerrede als eine "Legende des Fußballsports" gewürdigt.

Fußball-Prominenz nimmt Abschied

Neben HSV-Altstars wie Willi Schulz, Felix Magath oder Uli Stein waren unter anderem auch Bundestrainer Hansi Flick, DFB-Direktor Oliver Bierhoff, Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn und Präsident Herbert Hainer, sowie die ehemaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Reinhard Grindel nach Hamburg gekommen.

Seelers ehemaliger Nationalmannschaftskollege und Freund Franz Beckenbauer konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Hamburg reisen, verabschiedete sich aber mit einem Brief von "Uns Uwe" im Hamburger Abendblatt. "Mein lieber Uwe, bei uns in Bayern sagt man Servus, wenn jemand geht. Bei Dir in Hamburg heißt Abschiednehmen schlicht und einfach Tschüs", schrieb Beckenbauer.

Abschied vom Ehrenspielführer und Ehrenbürger

Seeler war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft und Hamburger Ehrenbürger war bereits am vergangenen Donnerstag auf dem Ohlsdorfer Friedhof im engsten Familienkreis beigesetzt worden. Seeler gilt als größter Spieler des Hamburger SV. Er war zu seiner Zeit einer der weltbesten Stürmer.