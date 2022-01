Trauer um Olympiasiegerin: Heidi Biebl ist tot

350 Mark und Ehrungen zum Sieg

Biebl wurde als Siegprämie von einer Skifirma eine Armbanduhr angeboten. Weil sie schon eine hatte, sagte sie, dass sie gerne den Führerschein machen würde. Also bekam sie 350 Mark. Die Bundesrepublik Deutschland ehrte Biebl mit dem Silbernen Lorbeerblatt, vom Deutschen Skiverband (DSV) gab es die Ehrennadel.

Am Flughafen in München und in ihrem Heimatort Oberstaufen gab es wegen ihres Siegs einen großen Empfang. Viele Jungen und Mädchen in der Marktgemeinde im Oberallgäu wollten Biebl nacheifern, der Skiclub hatte großen Zulauf.

Viele Ehrungen in der Heimatgemeinde

Den Ehrenring der Gemeinde, den nur drei Menschen gleichzeitig tragen können, hat die Oberstaufenerin bereits zum 60. Geburtstag bekommen. Zum 70. bekam sie den sogenannten Heidi-Biebl-Spazierweg gewidmet, mit einem Schild, auf dem ihr Olympiasieg beschrieben ist. Natürlich war sie Ehrenmitglied im heimischen Ski Club Oberstaufen.