Trauer um langjährigen "Kicker"-Chef Rainer Holzschuh

Rainer Holzschuh ist tot. Der gebürtige Bad Kissinger prägte über ein halbes Jahrhundert das Gesicht des Nürnberger Fußballfachmagazins "Kicker". Holzschuh verstarb im Alter von 77 Jahren. Dies teilte der Verlag mit.

Holzschuh, am 17. Juni 1944 in Bad Kissingen geboren, absolvierte sein Abitur in Regensburg. Nach dem Wehrdienst studierte er Jura in Regensburg und München.

Schon während des Studiums wechselte er allerdings in den Sport, zunächst als freier Mitarbeiter bei der "Augsburger Allgemeinen". Seit 1971 war er in verschiedenen Positionen beim "Kicker".

Von 1988 bis 2009 "Kicker"-Chefredakteur

Nach den Anfängen in der Redaktion West und später Redaktion Nord war Holzschuh von 1983 bis 1988 Pressechef beim Deutschen Fußball-Bund. Dann kehrte er zum "Kicker" zurück und wurde Chefredakteur in Nürnberg.

2009 beendete er diese Tätigkeit und wurde Herausgeber des Magazins, eine Position, die er bis Ende 2020 inne hatte. Holzschuh ist Mitbegründer der "Deutschen Akademie für Fußball-Kultur" in Nürnberg, daneben einer der Initiatoren der "European Sports Media" (ESM), deren Präsident er bis zu seinem Tod war.

Bei Lewandowski-Ehrung bereits krank

Die ESM vergibt unter anderem den "Goldenen Schuh" für den besten Torjäger Europas. Bei der Auszeichnung von Robert Lewandowski vor wenigen Wochen konnte Holzschuh wegen einer Krankheit schon nicht mehr teilnehmen, teilte der "Kicker" mit.

"Rainer Holzschuh hat über Jahrzehnte hinweg als Gesicht des 'Kicker' die Sportmedienlandschaft mitgeprägt. Sein Wirken wird noch lange sichtbar bleiben." Verlags-Geschäftsführerin Bärbel Schnell

Seit 20021 gehörte Holzschuh auch dem Kuratorium der DFB-Kulturstiftung an, seit 2016 war er Vorstandsmitglied im Verein "Deutscher Fußball Botschafter". 2020 erhielten Holzschuh und der "Kicker" den Bayerischen Sportpreis in der Kategorie "Herausragende Präsentation des Sports."