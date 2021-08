Trauer um Gerd Müller: "Die Welt des FC Bayern steht still"

Die Bundesliga trauert um Gerd Müller

Zahlreiche andere Bundesligavereine schickten Beileidsbekundungen. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erklärte in tiefer Trauer: "Gerd Müller war eines der größten Idole meiner Kinder- und Jugendzeit. Ich hatte die große Ehre, ihn persönlich als einen sehr bescheidenen und angenehmen Menschen kennenlernen zu dürfen. Er war ein außergewöhnlicher Spieler, dem der FC Bayern und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unendlich viel zu verdanken haben."

Auf Twitter schickten weitere Klubs ihre Trauermeldungen. So schrieb der 1. FC Köln: "Der Fußball verliert einen der größten Spieler aller Zeiten. Gemeinsam mit dem FC Bayern und der gesamten Fußballwelt trauert der Effzeh um Gerd Müller." Die TSG Hoffenheim twitterte: "Du bleibst unvergessen! Ruhe in Frieden, Gerd Müller." Schalke 04 schrieb: "Die Fußballwelt verliert mit Gerd Müller eine wahre Legende. Unser Beileid gilt der Familie, Freunden und dem FC Bayern München. Ruhe in Frieden, Bomber der Nation!" Und der Hamburger SV bekundete: "Wir trauern um Fußball-Legende Gerd Müller, der heute Morgen im Alter von 75 Jahren verstorben ist Ruhe in Frieden, Gerd."

Der FC Augsburg schrieb bei Instagram: "Gerd Müller war eine absolute Legende, einer der größten Fußballer unseres Landes. Wir sind in Gedanken bei deiner Familie und wünschen den Angehörigen in diesen schweren Stunden viel Kraft."