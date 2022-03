Trauer um Dieter Gruschwitz: Ehemaliger ZDF-Sportchef verstorben

Der frühere ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz ist tot. Der Journalist starb nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders am Sonntag in der Nähe von Bad Tölz im Alter von 68 Jahren. "Wir sind bestürzt, tieftraurig und fühlen mit der Familie von Gruschi - wie wir ihn alle genannt haben", sagte Christoph Netzel, Sportchef des Bayerischen Rundfunks, über den Tod seines langjährigen Kollegen.

"Mit Dieter Gruschwitz hat die BR Sportredaktion bei vielen Sport Großveranstaltungen eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet: Als ZDF Teamchef haben wir ihn als tollen Partner bei vielen Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften geschätzt. Gruschi war ein echter Macher, ein Vollblut-Journalist und vor allen Dingen ein herausragender Mensch, der viel zu früh verstorben ist", so Netzel weiter.

"Verlässlichkeit und Fairness"

ZDF-Chefredakteur Peter Frey würdigte in einer Mitteilung vom Montag den ehemaligen Leiter der Hauptredaktion Sport: "Dieter Gruschwitz hat die Sportberichterstattung des ZDF viele Jahre mit Souveränität und Gelassenheit gesteuert." Er habe "innerhalb und außerhalb des Hauses für Verlässlichkeit und Fairness in einer Umbruchphase, in der sich der Sportrechtemarkt und die Wahrnehmung des Sports rasant verändert haben", gestanden, meinte Frey weiter.

Mehrfach ausgezeichnet

Gruschwitz war nach seinem Studium der Publizistik, Slawistik und Anglistik in Mainz 1979 zum Sender Freies Berlin gekommen. 1996 wechselte er zum ZDF. Von 2005 bis 2017 war er ZDF-Sportchef. Der ehemalige Judoka war zudem Teamchef des Senders bei mehreren Fußball-Welt- und Europameisterschaften sowie Olympischen Winter- und Sommerspielen.

Für seine Arbeit wurde Gruschwitz mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem bekam er 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die beste Berichterstattung von der Fußball-WM in Deutschland. Bei der WM 2006 hatte er in dem Schweizer Schiedsrichter Urs Meier und Trainer Jürgen Klopp ein Expertenduo verpflichtet, das die TV-Zuschauer begeisterte. Auch für die Übertragungen von der Leichtathletik-WM 2009 in Berlin erhielt er den Deutschen Fernsehpreis.

Hoeneß und Kahn zeigen sich erschüttert

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern München, erklärte am Montag: "Ich habe mit Dieter Gruschwitz nicht nur einen langjährigen Partner verloren, sondern einen echten Freund. Für so einen Verlust ist es unmöglich, die richtigen Worte zu finden. Dieter hatte für jeden Menschen immer ein offenes Ohr und einen guten Rat, auch über den Sport hinaus. Er war ein ganz besonderer Mensch. Wir alle werden Dieter sehr vermissen."

"Die Nachricht vom Tod von Dieter Gruschwitz hat uns alle erschüttert. Ich persönlich durfte mit ihm in meiner Zeit beim ZDF viele einzigartige Momente teilen", erklärte der Münchner Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn. "Uns verband mehr als vertrauensvolle Zusammenarbeit, uns verband Freundschaft. Ich habe Dieter über die Maßen geschätzt und bin ihm zutiefst dankbar. Er wird uns fehlen."