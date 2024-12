Speerwurf-Olympiasieger Klaus Wolfermann ist tot

Der "kleine Riese mit dem goldenen Arm" wird zur Berühmtheit

Der Triumph machte den Franken auf einen Schlag berühmt, was er noch bei den Münchner Spielen spürte. Beim Besuch der Turmsprung-Wettbewerbe wurde er auf die VIP-Tribüne neben dem US-Schauspieler Kirk Douglas und dem späteren spanischen König Juan Carlos platziert.

"Da ging nicht mehr der normale Wolfermann rein", erinnert er sich:"Das war eine tolle Situation. Da habe ich erst gemerkt, was mir passiert ist." Als Folge des Münchner Sieges wurde er zweimal zum "Sportler des Jahres" und 2011 zudem in die "Hall of Fame" des deutschen Sports gewählt.

In einer der Schlagzeilen nach dem Sensationscoup wurde er der "Kleine Riese mit dem goldenen Arm" genannt, da er mit 1,76 Meter der kleinste unter den damaligen Speerwerfern war. "Wenn ein kleiner Mann große Leistungen bringt, ist er ein Riese", sagte Wolfermann, der dieses Handicap mit Schnelligkeit und Beweglichkeit ausglich.

Goldmedaille bleibt einziges internationales Edelmetall

Doch Wolfermann erlebte auch bittere Momente in seiner Karriere: Bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko war er in der Qualifikation ausgeschieden, die Sommerspiele 1976 in Montreal verpasste er verletzt.

"Es war eine meiner traurigsten Stunden überhaupt, am Fernsehen den Speerwurf-Wettbewerb anzusehen", erzählte Wolfermann, der am 5. Mai 1973 mit 94,08 Metern auch einen Weltrekord geworfen hatte. In seinen späten Sportlerjahren setzte er sich noch beim früheren WM-Zweiten Georg Heibl als Anschieber in den Bob.