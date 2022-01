Trauer in Unterhaching: Anton Schrobenhauser verstorben

Anton Schrobenhauser ist nach langer schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren verstorben. Bis 1988 war Schrobenhauser Torhüter bei der SpVgg Unterhaching. Der im Münchner Vorort geborene Bauunternehmer blieb nach seiner aktiven Zeit den Unterhachingern treu und verhalf dem Verein als Mäzen zu großen Erfolgen.

So trug sein finanzielles Geschick dazu bei, dass der Verein im Jahr 1999 in die höchste deutsche Spielklasse aufstieg und zwei Spielzeiten in ihr verblieb. Zuvor war Schrobenhauser in Haching auch Trainer und Schatzmeister.

Lange Jahre unterstützte er auch die von seinem Vater gegründete Hachinger Bob-Abteilung um den zweimaligen Olympiasieger Christoph Langen.

Verbindungen auch zum FC Bayern München

Schrobenhauser war auch dem FC Bayern München verbunden. Von 1973 bis 1979 kam er allerdings nicht über die Rolle als dritter Torhüter hinter Sepp Maier und Walter Junghans hinaus. Als Schwiegervater des ehemaligen Bundesliga-Profis Francisco Copado blieb er dem Fußball verbunden. Schrobenhausers Enkel Luca Copado gab am Freitag gegen Mönchengladbach sein Bundesliga-Debüt für den FC Bayern.