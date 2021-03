Trauer beim TSV 1860 München: Peter Grosser ist tot

Die Vereinslegende des TSV 1860 München starb am 2. März im Alter von 82 Jahren. Der Verein hat die traurige Nachricht bestätigt: Grosser wurde am Dienstagmorgen tot in seiner Wohnung aufgefunden. "Die gesamte Löwen-Familie ist in tiefer Trauer", teilt der TSV 1860 mit: "Peter Grosser hat nicht nur Titel mit dem TSV 1860 München gewonnen, sondern auch als Mensch in Giesing tiefe Spuren hinterlassen."

Sechzig-Legende

Peter Grosser war von 1963 bis 1969 beim TSV 1860 München und erlebte das Meisterjahr 1966 und den DFB-Pokalsieg 1964. Als Kapitän und Mittelfeldspieler war er maßgeblich am Erfolg beteiligt. Insgesamt lief er 130 Mal für die Blauen in der höchsten deutschen Spielklasse auf und erzielte 49 Tore.