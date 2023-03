"Trau dich": Schnupperklettern beim DAV Neumarkt

Alter, Fitness, Vorkenntnisse - das alles spielt für die ersten Versuche an der Kletterwand überhaupt keine Rolle. Wer hoch hinaus will, braucht nur etwas Vertrauen in das Seil und in die Person, die einen von unten sichert. Am 19. März können sich Interessierte beim Tag der offenen Tür der DAV Sektion Neumarkt an dieses Gefühl gewöhnen.

Den Kopf entspannen, die Muskeln anspannen

Gemeinsam mit geschulten Betreuerinnen und Betreuern geht es Griff für Griff so weit, wie der Kletterneuling möchte. "Manche schaffen zwei Meter und wollen wieder herunter und andere klettern beim ersten Mal gleich bis oben rauf." Beate Haberler ist Beirätin der DAV Sektion Neumarkt und zieht sich selbst so oft wie möglich den Klettergurt an. "In dem Moment, wo man an der Wand hängt, bekommt man komplett den Kopf frei. Das Hirn ist leer. Das ist etwas für gestresste Menschen, die einfach mal an nichts denken wollen." Dass Klettern zudem auch den gesamten Körper trainiert, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Arme, Beine und Rücken, Sehnen und Muskeln werden auf dem Weg nach oben beansprucht.

Alle, die schon beim Ausprobieren am 19. März gar nicht mehr zurück auf den Boden wollen, können sich direkt an verschiedenen Ständen der DAV Sektion Neumarkt über die passenden Kletterkurse- und Gruppen vor Ort informieren.

Der Tag der offenen Tür beginnt um 13 Uhr und endet um 17 Uhr im Kletterzentrum Neumarkt. Das Schnupperklettern ist kostenlos, die Ausrüstung wird gestellt.

Weitere Informationen gibt es unter https://www.alpenverein-neumarkt.de/